“Nos trataron de destruir...”: Sammis Reyes sorprende con inédito video de cuando conoció a Emilia Dides - Chilevisión

08/02/2026 16:49

“Nos trataron de destruir...”: Sammis Reyes sorprende con inédito video de cuando conoció a Emilia Dides

El deportista utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes del momento en que inició su relación con Emilia Dides y le dedicó sentidas palabras tras el nacimiento de su hija.

Publicado por CHV Noticias

Sammis Reyes sorprendió en redes sociales al publicar un inédito registro y una extensa reflexión a un año del comienzo de su relación con Emilia Dides

A través de su cuenta de Instagram, el deportista compartió un video de la pareja cuando apenas recién se estaban conociendo y lo completó con el reciente nacimiento de su hija

"En un año tu vida puede cambiar para siempre...", destacó Reyes, en relación a lo rápido y profundo que ha sido el vínculo con Dides. 

Sammis Reyes comparte inédito registro junto a Emilia Dides celebrando un año de relación 

En el video difundido se puede ver el momento en que ambos se encuentran en lo que parece ser una fiesta y confiesan estar pololeando pese a señalar que "nos conocimos hace 5 horas". 

Luego, la pieza audiovisual contrasta ese primer momento juntos con imágenes del reciente nacimiento de su hija Mía, en donde los tres se abrazan y Emilia se encuentra en la camilla con la guagua en brazos. 

Finalmente, el emprendedor agregó una reflexión llena de agradecimientos hacia la ex Miss Chile por todo "el apoyo, la compañía y el entendimiento" que le ha brindado.

"Un año contigo (Emilia) y sigo pensando: Estoy con la mujer más hermosa del planeta… Soy el hombre más afortunado del mundo”, comenzó, para luego apuntar de forma directa hacia quienes criticaban su relación.

"Muchos dijeron que era puro marketing. Inventaron mentiras. Nos trataron de poner el uno contra el otro. Nos trataron de destruir… Solo con el fin de hacernos daño", escribió. 

"Te quiero dar las gracias por confiar en mí, por entenderme, por bancarme, por cagarte de la risa conmigo con los memes que se burlan de mí,  por abrir tu corazón conmigo, por creer en mis locuras, por apoyarme cuando no he estado bien", cerró. 

Mira la publicación completa que acumula más de 1.2 millones de reproducciones a continuación. 

