“Bienvenida a nuestro mundo”: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden al anunciar el nacimiento de su hija - Chilevisión

31/01/2026 20:55

“Bienvenida a nuestro mundo”: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden al anunciar el nacimiento de su hija

La publicación generó diversas reacciones entre su comunidad de fans, quienes les enviaron palabras de apoyo y felicitaciones luego de que dieran a conocer la noticia a través de redes sociales.

Durante la tarde de este sábado, Emilia Dides y Sammis Reyes utilizaron sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hija. 

A través de una publicación en Instagram, la pareja compartió con sus seguidores los primeros momentos junto a la bebé. 

"Bienvenida a nuestro mundo, princesa", agregaron en la descripción de las fotografías.

Emilia Dides y Sammis Reyes confirman el nacimiento de su hija Mía 

De acuerdo a lo que se puede leer en la descripción, Mía Ignacia Reyes Dides nació el pasado viernes 30 de enero. 

"Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas", agregaron en el post que ya acumula más de 160 mil me gusta. 

