“Bienvenida a nuestro mundo”: Emilia Dides y Sammis Reyes sorprenden al anunciar el nacimiento de su hija - Chilevisión

La publicación generó diversas reacciones entre su comunidad de fans, quienes les enviaron palabras de apoyo y felicitaciones luego de que dieran a conocer la noticia a través de redes sociales.

Durante la tarde de este sábado, Emilia Dides y Sammis Reyes utilizaron sus redes sociales para anunciar el nacimiento de su hija.

A través de una publicación en Instagram, la pareja compartió con sus seguidores los primeros momentos junto a la bebé.

"Bienvenida a nuestro mundo, princesa", agregaron en la descripción de las fotografías.

Emilia Dides y Sammis Reyes confirman el nacimiento de su hija Mía

De acuerdo a lo que se puede leer en la descripción, Mía Ignacia Reyes Dides nació el pasado viernes 30 de enero.

"Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas", agregaron en el post que ya acumula más de 160 mil me gusta.

La publicación generó diversas reacciones entre su comunidad de fans, quienes les enviaron palabras de apoyo y felicitaciones luego de que dieran a conocer la noticia.