VIDEO | Con lluvias y granizos: Graban fuertes truenos por tormenta eléctrica en Santiago - Chilevisión

31/01/2026 19:32

VIDEO | Con lluvias y granizos: Graban fuertes truenos por tormenta eléctrica en Santiago

A través de redes sociales, personas de distintas partes de Santiago han difundido registros de las lluvias que están afectando a la capital.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, personas de distintas partes de Santiago compartieron registro de la tormenta eléctrica que está afectando a la Región Metropolitana. 

Videos que muestran lluvia, granizos y fuertes vientos son los que se han difundido a través de redes sociales. 

Asimismo, la presencia de truenos ha marcado la llegada de esta alerta climática a la capital, que generó diversas reacciones en pobladores de comunas como Maipú y del sector precordillerano de Santiago. 

Reportan fuertes truenos por tormenta eléctrica en la Región Metropolitana

A continuación te mostramos una serie de registros que se han difundido a través de redes sociales. 

