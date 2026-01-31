VIDEO | Con lluvias y granizos: Graban fuertes truenos por tormenta eléctrica en Santiago - Chilevisión

A través de redes sociales, personas de distintas partes de Santiago han difundido registros de las lluvias que están afectando a la capital.
Durante la tarde de este sábado, personas de distintas partes de Santiago compartieron registro de la tormenta eléctrica que está afectando a la Región Metropolitana.
Videos que muestran lluvia, granizos y fuertes vientos son los que se han difundido a través de redes sociales.
Asimismo, la presencia de truenos ha marcado la llegada de esta alerta climática a la capital, que generó diversas reacciones en pobladores de comunas como Maipú y del sector precordillerano de Santiago.
A continuación te mostramos una serie de registros que se han difundido a través de redes sociales.
A esta hora en #Maipu #lluvia #verano pic.twitter.com/axU5l1VUsS— Giancarlo Santangelo (@Chanchiguagui_1) January 31, 2026
@chvnoticias quedamos atrapados en un local de Grido en Maipú por la lluvia y los granizos pic.twitter.com/64ytpXVTYJ— Rodrigo Garcés ✊🌴🇵🇸 (@roro_garces) January 31, 2026
Tremendo! Granizos , truenos , relámpagos, lluvia tremenda! #maipu— Catalina (@Catalinaocagna) January 31, 2026
En #Maipu 🇨🇱 #lluvia#truenos muy fuerte— ☬𝑫𝒐𝒏𝑷𝒊𝒑𝒐☬ (@Donpipoalbo) January 31, 2026
⛈️⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/40e1stD4Y0