“Lo hace increíble”: Icha Sobarzo sorprendió al revelar a su favorita para ganar Fiebre de Baile - Chilevisión

31/01/2026 10:26

“Lo hace increíble”: Icha Sobarzo sorprendió al revelar a su favorita para ganar Fiebre de Baile

La recordada ganadora de Rojo puso sus fichas en una concursante y aprovechó de enviar un recado al jurado del estelar. "Le han dicho que es fome, que no da contenido", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

María Isabel "Icha" Sobarzo, recordada ganadora de Rojo, llenó de elogios a una participante de Fiebre de Baile y la fichó como su favorita para la gran final.

En entrevista con el podcast Las Gansas y todo, la destacada bailarina aplaudió la participación de Skarleth Labra en el estelar de Chilevisión.

Además, aprovechó la instancia para enviar un recado al jurado. "He visto un par de veces el programa y le han dicho que es fome, que no da contenido", partió diciendo.

"Oye, si hay varios para que den contenido. Si ella va a bailar, que lo haga increíble porque lo hace increíble, pero no le digas que es fome, porque al momento de bailar ella lo hace increíble", explicó.

Icha Sobarzo y su favorita para ganar Fiebre de Baile

La exchica Rojo resaltó en la influencer su "actitud para bailar" y que "expresa increíble" durante sus presentaciones.

"Si tienes a 10 que dan contenido, ¿por qué esperas que ella también lo dé? No es necesario", apuntó.

Los elogios de Icha se viralizaron en redes sociales, provocando la reacción de la propia Skar en un post en Instagram. "Aww muchas gracias, hermosa", escribió la participante.

Fiebre de Baile ya entró en su semana final. El lunes y el martes se conocerán a los últimos dos eliminados, mientras que 6 concursantes clasificarán a la gran final.

La gala se realizará el miércoles 4 de febrero en Movistar Arena, con las participaciones especiales de Kidd Voodoo, Zúmbale Primo y show de mediotiempo de Power Peralta. Entradas disponibles por Puntoticket.

Revisa los dichos acá:

