Gran Final de Fiebre de Baile: Precios, cómo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena - Chilevisión

27/01/2026 14:07

Gran Final de Fiebre de Baile: Precios, cómo y dónde comprar las entradas para el Movistar Arena

El próximo miércoles 4 de febrero a pista de baile se trasladará hasta el escenario del Movistar Arena en donde los seis mejores participantes de lucharán por ser el mejor de la temporada. Compra aquí tus entradas para el show.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Tras varios meses de intensa competencia, la próxima semana se vivirá la gran final de Fiebre de Baile en vivo desde el Movistar Arena y quienes quieran ir pueden adquirir sus entradas en Puntoticket.

En el cierre de la temporada el público y los fánaticos del estelar de Chilevisión podrán vivir todos los detalles en primera persona y disfrutar un show de medio tiempo con los Power Peralta. 

La final de Fiebre de Baile se podrá ver en vivo elmiércoles 4 de febrero, en horario estelar luego de la emisión del noticiero central de CHV Noticias.

A esta instancia final llegará los seis mejores participantes de la temporada pero será solo uno quien se quede con el máximo premio. 

Precios de entradas para la final de Fiebre de Baile

Los con precios de las entradas para la final de Fiebre de Baile van desde los $20.000, más recargos por servicio. 

  • Tribuna: $23.000
  • Platea Alta: $23.000
  • Platea Baja: $28.750
  • Silla de ruedas: $23.000
  • Acompañante silla de ruedas: $23.000

Compra AQUÍ tus entradas para la Final de Fiebre de Baile

La venta de entradas para la gran final de Fiebre de Baile se encuentra disponible mediante el sistema Puntoticket y puedes hacer tu compra haciendo click en la imagen de abajo. 

