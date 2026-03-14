Rachas de hasta 80 km/h: Emiten aviso por vientos en cinco regiones del país - Chilevisión

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14/03/2026 15:52

Rachas de hasta 80 km/h: Emiten aviso por vientos en cinco regiones del país

De acuerdo a lo precisado por el organismo, el fenómeno climático, comenzará la noche de este sábado y se extenderá hasta la noche del día martes 17 de marzo.

Publicado por CHV Noticias

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso producto de los fuertes vientos que podrían presenciarse en cinco regiones del país

De acuerdo a lo informado por el organismo, la alerta comenzará la noche de este sábado y se extenderá hasta la noche del día martes en las regiones: Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío

En la misma línea, advirtió que en algunos sectores cordilleranos las rachas llegarían a los 80 kilómetros por hora.

Meteo Chile emite aviso por rachas de vientos para cinco regiones del país

Según lo precisado por la Dirección Meteorológica la noche del día viernes, esta condición climática se produciría por la llegada de un sistema frontal. 

A continuación te detallamos cómo será el comportamiento del viento por región.

Región Metropolitana

Región de O'Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble 

Región del Biobío 

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