 El triunfo más amargo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Aseguró una semana tras intervención de Diana - Chilevisión
Minuto a minuto
"Convirtió su cargo en una fuente de lucro": Los momentos de la segunda audiencia a Ángela Vivanco “Ni pistas ni rastros”: Intensa búsqueda de familia por hombre de 63 años desaparecido en Curacaví “Los están encubriendo”: El llamado de mamá de Cristóbal Miranda a padres de detenidos por el crimen Aprueban idea de legislar proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada VIDEO | Mara Sedini responde a críticas por contactos previos de Kast con futura ministra de Seguridad
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/01/2026 10:46

El triunfo más amargo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Aseguró una semana tras intervención de Diana

En el marco de la recta final del programa de Chilevisión, cuyo término está fijado para el próximo 4 de febrero, "Merenguito" siguió en competencia de forma automática por un hecho que explicó la animadora.

Publicado por CHV Noticias

Una agridulce noche tuvo Skarleth Labra en el más reciente capítulo de Fiebre de Baile: Avanzó en el programa y aseguró una semana más en competencia, a solo días de la gran final que tendrá lugar en el Movistar Arena.

Sin embargo, aún cuando la ex Gran Hermano tenía preparada una deslumbrante coreografía, lo cierto es que no ganó el duelo por puntuación, pues fue incluida de manera automática entre los vencedores de la jornada.

¿El motivo? Luego que Merenguito finalmente se presentó sobre el escenario para mostrar su coreografía, se reveló que Camila Andrade, a quién debía enfrentar en duelo, no pudo acudir al programa.

“La contraparte de Skar, que es nuestra querida Camila Andrade, no se presentó por razones personales que nosotros respetamos y, además, apoyamos”, comunicó Diana Bolocco

La animadora continuó y explicó que Andrade estaba al tanto de las consecuencias de su ausencia: "Al no participar de esta batalla, ingresa directamente a la zona de riesgo del día miércoles, pero ella va a volver, y se va a enfrentar en este caso a Claudio y a Gabriel".

“Agradecemos mucho volver a tenerte el miércoles en esta competencia, Cami, te queremos y valoramos muchísimo. Nos encanta que participes. Aplausos para ti, te esperamos de regreso”, cerró Diana.

Mira el momento a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pago del ex Bono Marzo: Revisa quiénes reciben primero los $66.834 del Aporte Familiar Permanente

Lo último

Lo más visto

“Es impresionante...”: Ludmila Ksenofontova rompe su silencio y se refiere a nueva pareja de Álvaro Ballero

La artista circense recibió una ola de comentarios en su cuenta de Instagram tras las románticas postales que su exmarido, Álvaro Ballero, publicó junto a María José, quien sería su nueva pareja.

26/01/2026

EXCLUSIVO | Video muestra nuevos ángulos de mortal golpiza a Cristóbal Miranda en Concepción

Reportajes de CHV Noticias tuvo acceso a registros inéditos de la noche en que el joven de 20 años murió tras una brutal golpiza en Año Nuevo en manos de la "jauría del Biobío".

27/01/2026

VIDEO | Sospechoso de incendio forestal en Biobío relata el origen del fuego: “Grité varias veces”

Claudio Luna relató cómo, a partir del uso de una cocina a leña en mal estado, se dio origen a las llamas que provocaron un incendio de gran magnitud en la región del Biobío.

27/01/2026

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

La nueva prórroga solo estará destinada a un grupo de conductores, por lo que aquellos que no renueven sus licencias a tiempo. y no sean parte de esta excepción, arriesgan importantes multas.

23/01/2026