El triunfo más amargo de Skar Labra en Fiebre de Baile: Aseguró una semana tras intervención de Diana - Chilevisión

En el marco de la recta final del programa de Chilevisión, cuyo término está fijado para el próximo 4 de febrero, "Merenguito" siguió en competencia de forma automática por un hecho que explicó la animadora.

Una agridulce noche tuvo Skarleth Labra en el más reciente capítulo de Fiebre de Baile: Avanzó en el programa y aseguró una semana más en competencia, a solo días de la gran final que tendrá lugar en el Movistar Arena.

Sin embargo, aún cuando la ex Gran Hermano tenía preparada una deslumbrante coreografía, lo cierto es que no ganó el duelo por puntuación, pues fue incluida de manera automática entre los vencedores de la jornada.

¿El motivo? Luego que Merenguito finalmente se presentó sobre el escenario para mostrar su coreografía, se reveló que Camila Andrade, a quién debía enfrentar en duelo, no pudo acudir al programa.

“La contraparte de Skar, que es nuestra querida Camila Andrade, no se presentó por razones personales que nosotros respetamos y, además, apoyamos”, comunicó Diana Bolocco

La animadora continuó y explicó que Andrade estaba al tanto de las consecuencias de su ausencia: "Al no participar de esta batalla, ingresa directamente a la zona de riesgo del día miércoles, pero ella va a volver, y se va a enfrentar en este caso a Claudio y a Gabriel".

“Agradecemos mucho volver a tenerte el miércoles en esta competencia, Cami, te queremos y valoramos muchísimo. Nos encanta que participes. Aplausos para ti, te esperamos de regreso”, cerró Diana.

Mira el momento a continuación: