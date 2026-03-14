“Hay personas que…”: Luis Jiménez y Gala sorprenden en redes con primeras fotos de su romance - Chilevisión

El exfutbolista y la ex chica reality confirmaron su relación durante esta semana tras ser vistos caminando por las Torres del Paine.

Luis "Mago" Jiménez y Galadriel Caldirola continúan sorprendiendo a sus seguidores con nuevas fotografías juntos y un amoroso intercambio de palabras a días de que confirmaran su relación.

Cabe recordar que el vínculo entre ambos se destapó luego de que fueran vistos caminando por las Torres del Paine.

Tras lo anterior, fue el propio exfutbolista quien confirmó el romance a través de sus historias de Instagram. "Ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad", escribió.

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A través de su cuenta de Instagram, el "Mago" compartió un carrusel de seis fotografías junto a la exchica reality. Agregando en la descripción que "hay lugares que te llenan de paz… y personas que lo hacen todo aún más bonito!! Risas no faltan!!!"

La publicación se difundió rápidamente, acumulando más de 141 mil me gusta y múltiples reacciones en los comentarios.

Sin embargo, uno de los más destacados fue el de la propia española, quien respondió al exfutbolista asegurando que "es verdad que tu sonrisa y la mía combinan".