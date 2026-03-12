“No estamos dañando a nadie”: Luis Jiménez confirmó romance con Gala Caldirola - Chilevisión

El exfutbolista aseguró que ambos están solteros, por lo que decidieron conocerse y ver hasta dónde llega la situación.

Tras haber sido vistos en las Torres del Paine, este jueves Luis "Mago" Jiménez confirmó estar teniendo un romance con Galadriel Caldirola.

El exfutbolista enfatizó que ambos están solteros y aseguró que tienen muchas cosas en común, por lo que decidieron darse la oportunidad de conocerse.

Mago Jiménez confirmó romance con Gala Caldirola

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Jiménez sentenció: "No acostumbro a comentar públicamente cosas como esta, pero si vamos a empezar, me gustaría que sea de 0, sin malas energías ni especulaciones".

"A veces la vida te vuelve a cruzar con personas que ya conocías, pero esta vez en el momento correcto. Con Gala nos conocemos hace tiempo, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos de verdad, más allá de un simple 'hola' y 'chao'", comentó Jiménez.

En esa misma línea, admitió: "Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas, por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones".

"Hoy tenemos la posibilidad de descubrir si tenemos tanto en común como parece. Queremos simplemente darnos la oportunidad con respeto, cariño y honestidad y ver qué nos depara el destino sin grandes expectativas, pero con el corazón abierto", indicó el exfutbolista.

Luego de que personas comentaran que los vieron en un aeropuerto y luego en una van camino a Torres del Paine, Luis publicó una fotografía junto a Gala en el mismo lugar, mientras ambos sonríen a la cámara.

Cabe destacar que Jiménez terminó su relación con Disley en noviembre de 2025, mientras que Gala dio fin a su romance con Cristóbal Sumar en febrero de este año.

Revisa la publicación de Instagram: