Automóvil fiscal que traslada a la ministra de la Mujer sufrió ruptura de frenos en Viña del Mar - Chilevisión

El vehículo presentó una falla mecánica luego de que la ministra Judith Marín, estuviera en una actividad en el campamento Manuel Bustos de la ciudad jardín.

El automóvil que traslada a la minsitra de la Mujer Judith Marín, sufrió la ruptura de sus frenos lo que obligó a la autoridad a suspender su uso y reorganizar su regreso a Santiago luego de asistir a una actividad en Viña del Mar.

Según Radio Biobio, la ministra se trasladó a una actividad con las Mujeres de Remo Arriba Rosa. Sin embargo, al llegar se percataron de una falla en el vehículo: una ruptura de los frenos que obligó a Marín a regresar a la capital en el auto de la seremi de la Mujer.

Mientras se resuelve la situación del automóvil que presentó la falla, de manera provisoria se le asignará a la ministra el vehículo de la subsecretaria de la cartera para sus desplazamientos.

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género instruirá sumario

Tras conocerse el hecho, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género emitió un comunicado el cual señala que "la Subsecretaria de la cartera, Daniela Castro, solicitará un sumario, las bitácoras y la revisión mecánica del vehículo para conocer su estado.