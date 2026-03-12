 “No tengo pruebas, pero...”: Ex de Trini Neira reaparece en redes tras presunta infidelidad con Camilo Huerta - Chilevisión
12/03/2026 18:12

“No tengo pruebas, pero...”: Ex de Trini Neira reaparece en redes tras presunta infidelidad con Camilo Huerta

El joven, quien es hijo del cantante tropical Kanela, fue pareja de Trinidad durante el tiempo en que se le acusa de haber tenido un "affaire" con Camilo Huerta, meses después de que él se casara con Marité Matus.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Bastián "Bimza" Muñoz, expareja de Trinidad Neira, publicó un enigmático mensaje en redes sociales, luego de que se acusara a la joven de haberse involucrado con Camilo Huerta en una presunta infidelidad.

Muñoz, quien es hijo del cantante tropical, Kanela, fue pareja de Trinidad durante el tiempo en que se le acusa de haber sido infiel, mientras que Camilo llevaba pocos meses casado con Marité Matus, quien hizo pública la información.

¿Qué dijo Bimza?

A través de su cuenta de Instagram, el joven publicó un video donde escribió: "No tengo pruebas, pero menos dudas", lo que los internautas interpretaron como una indirecta a la polémica de Trinidad.

En esa misma línea, también compartió una fotografía caminando con un niño y señaló: "Preocupado, luchando por mi hijo y el futuro que nos depara... solo eso en mi mente".

Cabe destacar que horas antes, la hija de Pamela Díaz realizó una transmisión en vivo en TikTok, donde se refirió al quiebre amoroso con Bastián.

"Nunca he tenido problemas con mis amigas, a lo más con mi expareja que, entre comillas, tampoco fue problema, que solamente fue la exposición (lo que habría gatillado la separación)", cerró Neira.

Revisa la publicación de Instagram:

