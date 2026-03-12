Sismo sacudió al sur de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El temblor se registró a las 14:41 horas de este jueves 12 de marzo en la región del Biobío.
Un sismo de 4,0 sacudió este jueves 12 de marzo al sur del país, concretamente a la región del Biobío.
Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:41 horas y se localizó a 31,61 kilómetros al oeste de Tirúa, provincia de Arauco.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 33 kilómetros.
Hora Local: 2026/03/12 14:41:43, mag: 4.0, Lat: -38.29, Lon: -73.85, Prof: 33.0, Loc : 31.61 km al O de Tirúa— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 12, 2026