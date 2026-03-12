 Emiten alerta por 5 modelos de auto con fallas: Qué hacer si mi vehículo tiene desperfectos - Chilevisión
12/03/2026 16:26

Emiten alerta por 5 modelos de auto con fallas: Qué hacer si mi vehículo tiene desperfectos

De acuerdo con Sernac, los automóviles afectados tendrían mayor riesgo de accidentes o incendios producto de sus fallas.

Publicado por Josefina Vera

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta por cinco modelos de vehículos que podrían presentar fallas, aumentando las posibilidades de un accidente o, incluso, un incendio.

Han sido un total de tres alertas por diferentes tipos de vehículos que serían riesgosos "para la seguridad de los consumidores". Revisa a continuación cuáles serían estos autos.

Modelos de autos con fallas: ¿Qué hacer si mi auto presenta problemas?

Vehículos Peugeot

Los modelos Partner y Rifter, comercializados entre 2025-2026 podrían tener un defecto en la unión de la tubería de alta presión de combustible con la rampa de inyección común, lo que podría generar fugas de combustible hacia la zona del sistema de escape.

Ante la "posibilidad de que el contacto del combustible con piezas calientes del vehículo derive en un incendio", Sernac indicó que personas con este modelo de autos revisen aquí si su vehículo en esta en el listado y acudir a un servicio de Peugeot.

Vehículos Ford

Los modelos Transit y E-Transit (eléctrico), vendidos entre el 2023 y el 2025 podrían presentar problemas en la batería, desde donde podría haber una emisión de gas. Además se podría sentir un olor ácido dentro del auto o una sensación de calor bajo los asientos.

Revisa en este enlace los vehículos afectados para solicitar una reparación directamente con la marca.

Por otra parte, el modelo Maverick, comercializado entre junio y diciembre del 2025 podría tener problemas en el sistema de estacionamiento, no asegurando correctamente el automóvil.

Has clic aquí para ver el detalle de las camionetas afectadas con este desperfecto.

