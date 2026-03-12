Ley de 40 horas: Cuándo es la próxima reducción de la jornada laboral y cuáles son los plazos - Chilevisión

A partir de este 2026 comenzará a regir una nueva etapa de la ley de 40 horas laborales que busca reducir la jornada de trabajo. Revisa la fecha exacta en que entrará en vigencia esta normativa.

La Ley 21.561, mejor conocida como la ley de las 40 horas, es una normativa que reduce gradualmente la jornada laboral.

Ya se concretó la primera etapa de implementación que disminuyó el tiempo de trabajo de 45 a 44 horas semanales y pronto entrará en vigor la segunda fase.

Esta es una medida que busca que las personas trabajadoras tengan más tiempo para su vida personal, y entregar un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Cuándo es la próxima reducción de las 40 horas laborales?

Según lo contempla la norma, en un periodo de 5 años pretende llegar a la reducción de 40 horas.

Es por eso que para el próximo 26 de abril de 2026 se pondrá en marcha una reducción de la jornada para que pase a 42 horas semanales.

Esta legislación está dirigida única y exclusivamente a trabajadoras y trabajadores que mantienen un vínculo laboral sujeto al Código del Trabajo.

¿Cuándo se aplicará la reducción final de la jornada laboral?

La última etapa de esta normativa alcanzará su propósito el 26 de abril de 2028, cuando la jornada laboral se reduzca a 40 horas semanales, de esta forma, la ley tendrá plena vigencia en dicha fecha.

No obstante, nada impide que las empresas recorten el horario de trabajo semanal a 40 horas antes de las fechas indicadas en la propia ley.

¿Qué pasa si el empleador no respeta las 40 horas?

En caso de que el empleador se niegue a respetar la reducción de horas establecidas por la ley, se expondrá a multas administrativas.

Según lo indicado por la Dirección del Trabajo, las sanciones pueden fluctuar entre 3 y 60 UTM por trabajador afectado.

¿Se puede reducir el salario con la ley de 40 horas?

La aplicación de esta normativa en ningún caso puede significar una disminución de las remuneraciones para las trabajadoras y trabajadores beneficiarios. Así lo indica el artículo primero transitorio de la ley N°21.561

¿Qué pasa si trabajo más de 44 horas semanales?

Todo trabajador/a que labore más de las horas indicadas por la ley, y que no haya suscrito un pacto (individual o a través de su sindicato), le corresponderá que tales horas le sean pagadas como horas extraordinarias.