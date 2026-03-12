 Machado agradeció apoyo de Kast y valoró gestión de Boric en apoyo a Venezuela - Chilevisión
Machado agradeció apoyo de Kast y valoró gestión de Boric en apoyo a Venezuela
12/03/2026 14:32

Machado agradeció apoyo de Kast y valoró gestión de Boric en apoyo a Venezuela

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió las llaves de la ciudad en un acto en la Municipalidad de Santiago encabezado por el alcalde, Mario Desbordes. La premio Nobel de la Paz tuvo una jornada llena de actividades durante la mañana de este jueves y antes de visitar la catedral para participar en la “Oración por Chile”  dio una conferencia en la que aseguró estar “muy agradecida” del presidente José Antonio Kast y también valoró el respaldo que le dio el gobierno de Gabriel Boric. También aseguró confiar en el plan de Estados Unidos para la política en Venezuela tras al captura de Nicolás Maduro. 

