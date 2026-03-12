Conmoción en Puerto Varas: Revelan tesis detrás del ataque a carabinero que quedó con muerte cerebral - Chilevisión

Continúan las diligencias para conocer el origen del disparo que dejó con muerte cerebral a Javier Figueroa Manquemilla, sargento 2° de Carabineros en Puerto Varas.

Según detalló el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el funcionario se encuentra en la UCI con riesgo vital tras recibir un impacto de bala en su cabeza.

Figueroa acudía a un procedimiento policial en una línea férrea en la ciudad cuando fue víctima del ataque, que lo dejó con diagnóstico de extrema gravedad.

La tesis del origen del disparo a carabinero

Según las diligencias realizadas, una de las hipótesis que surgió tiene que ver con el lugar donde se encontraba el uniformado haciendo el procedimiento policial.

En el sector de las vías del tren se había denunciado la presencia de un grupo de personas consumiendo alcohol y drogas, por lo que se especula que al menos uno de ellos podría ser el autor de este grave disparo.

Sin embargo, debido a la singularidad del hecho, no se descartan otras presunciones, podría haber sido una emboscada.

Equipos multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones (PDI) se han desplegado en el lugar de los hechos para recopilar información que pueda revelar el origen de este ataque.