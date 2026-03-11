 Quién es el carabinero baleado en Puerto Varas que se mantiene en riesgo vital: Tiene 35 años y un hijo - Chilevisión
11/03/2026 11:28

Quién es el carabinero baleado en Puerto Varas que se mantiene en riesgo vital: Tiene 35 años y un hijo

El sargento 2° es oriundo de Purranque y su esposa también pertenece a Carabineros. Tras ser baleado, el uniformado fue trasladado al Hospital de Puerto Montt donde se informó que se encuentra con muerte cerebral.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La mañana de este miércoles se informó que un carabinero se encuentra en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza, luego de acudir a un procedimiento policial en Puerto Varas.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, detalló el estado de salud del funcionario identificado como Javier Figueroa Manquemilla y comentó que se encuentra en la UCI, con muerte cerebral, pero con actividad cardiaca. 

¿Quién es el carabinero baleado en Puerto Varas?

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, conversó con CHV Noticias y entregó detalles exclusivos sobre el uniformado y las funciones que desempeñaba en la comunidad. 

Estamos devastados, es una situación muy dolorosa que estamos enfrentando como comunidad”, declaró. 

La autoridad comunal también comentó el carabinero, de 35 años, era oriundo de Purranque y vive en Puerto Varas junto a su familia. 

Su esposa también pertenece a Carabineros y desempeña funciones en el programa de violencia intrafamiliar.

Lo que se sabe del caso

Según lo que detalló la institución, cerca de las 06:15 de la mañana se efectuó una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública y se ordena una fiscalización por parte de una patrulla a la que concurre el sargento 2° Javier Figueroa Manquemilla.

A raíz de eso efectivos de Carabineros concurrieron a calle San Francisco con Línea Férrea a verificar un procedimiento.

Una vez en el lugar, los funcionarios policiales al descender del vehículo, escucharon disparos, impactándole uno de éstos en la cabeza del sargento 2° Javier Figuera Manquemilla.

Producto del impacto, cayó a una zanja y fue rescatado por los demás carabineros. Posteriormente fue trasladado hasta Hospital de Puerto Montt, donde se informó que se encuentra con muerte cerebral.

Hasta el momento no hay detenidos por los hechos. 

 

