“Mi paz...”: Trini Neira reacciona tras revelación de supuesto “affaire” con Camilo Huerta - Chilevisión

La hija de Pamela Díaz compartió un llamativo mensaje en redes sociales tras el conocimiento de la infidelidad de Camilo Huerta tras su separación con Marité Matus.

Tras la revelación del supuesto "affaire" de Camilo Huerta con Trini Neira, la hija de Pamela Díaz compartió en redes sociales una llamativa frase.

La periodista Paula Escobar dio a conocer el polémico vínculo entre las figuras que habría ocurrido en 2024, cuando entrenaban juntos.

La noticia causó revuelo en internet, sin embargo, Neira no se ha pronunciado explícitamente respecto al tema pero sí compartió un mensaje.

"Mi paz no le desea el mal a nadie", publicó la joven la mañana de este miércoles en sus historias de Instagram.

El escandalo amoroso entre Trini Neira, Camilo Huerta y Marité Matus

En los últimos días, el quiebre amoroso entre Camilo Huerta y Marité Matus ha dado que hablar, dado que el exYingo se sinceró sobre su estado económico tras la separación.

Huerta expuso detalles sobre el estado de su relación, pero su exesposa no se quedó callada y ocupó sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la versión que dio el personal trainer.

Se rumoreó que la empresaria e influencer habría tenido "celos" de la hija de Pamela Díaz. De modo que, Matus compartió a Paula Escobar pantallazos que confirmaría la infidelidad.

"Lo único que puedo decir es que Camilo le dice a Trinidad 'esto es sin enamorarse'. Por otro lado, le dice 'me saqué el gusto', de ahí en más, es una cosa de alto calibre", reveló la periodista.