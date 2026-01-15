 “Esta cosa homofóbica y...”: Pancho Saavedra se fue en contra de Paula Escobar tras revivir polémica de Viña 2025 - Chilevisión
15/01/2026 17:06

“Esta cosa homofóbica y...”: Pancho Saavedra se fue en contra de Paula Escobar tras revivir polémica de Viña 2025

Escobar aseguró haber escuchado un audio donde Saavedra insulta a Martín Cárcamo por haber presentado en solitario a los animadores de Viña 2025, cuando el acuerdo era otro.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Pancho Saavedra se fue con todo en contra de Paula Escobar, tras unos dichos de la periodista donde lo acusó de haber exigido en su contrato ser el animador del Festival de Viña y querer hacer una obertura donde él pudiese bailar.

En esa misma línea, Escobar revivió la polémica en la gala de Viña 2025, donde se filtró que Pancho Saavedra se había molestado porque Martín Cárcamo tenía que presentar junto a él y María Luisa Godoy a los actuales conductores del certamen, pero terminó haciéndolo en solitario.

¿Qué pasó entre Paula Escobar y Pancho Saavedra?

"Me mostró mensajes que le mandó a Martín y es verdad: 'Eres un con..., pero así de grueso calibre. Lo mandó no 'a la chú', a la 'super chú'", expresó Escobar en el último capítulo de su podcast "Quien Es Uno".

Luego, Pablo Candia expuso que el audio en cuestión decía: "Yo puedo ser gay, pero tú eres un m...", y luego Paula agregó: "Quería hacer una obertura él, así tipo Bolocco" y gesticuló aludiendo al conocido "Bolocazo".

Al respecto, Saavedra contestó: "Todo lo que estás diciendo es mentira, nosotros, tú y yo, hablamos la noche en que Pedro Ruminot se presentó en Viña y te conté todo. No te voy a mostrar un contrato porque es confidencial. Yo nunca pedí Viña, siempre estuvo estipulado que fuera 2 años Martín y 2 años yo".

En el texto, el periodista acusó: "Esta cosa homofóbica y esas ganas de ridiculizarme por qué quería hacer una obertura no la entiendo, también es mentira", además de señalar que Paula Escobar quería hacer "una caricatura de quien yo no soy".

"Lamentó este desmentido… Mucho. Al menos yo intento hacer el trabajo lo más riguroso posible. No fue la intención, menos aún, ridiculizar. Mis datos de industria son de fuentes de industria. Lamento la situación, de verdad", contestó Escobar.

Pancho Saavedra dejó en claro que "te escribí por interno, antes de publicarlo aquí, pero es injusto que me ridiculices con frases, incluso con tintes homófobos, haciendo una caricatura acerca de mí. No tengo ninguna mala onda contigo, pero las cosas no son así".

Finalmente, tanto el comunicador como Escobar dejaron por escrito que ya habían conversado y "todo quedó aclarado", por lo que el extracto fue eliminado de Instagram, pero el capítulo sigue disponible en Youtube.

Revisa las publicaciones de Instagram:

