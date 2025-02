EXCLUSIVO | Martín Cárcamo respondió a polémica con Pancho Saavedra y María Luisa Godoy - Chilevisión

El animador reaccionó luego de que su compañero de canal diera a conocer su enojo con el desaire de la producción y el poco apoyo de su parte.

Este lunes, durante el capítulo de hoy en Plan Perfecto, Martín Cárcamo alzó la voz luego de que Pancho Saavedra se enfureciera por la supuesta "traición" que cometió el animador durante la gala de Viña 2025.

En dicho desfile, el comunicador y María Luisa Godoy tenía, aparentemente, la misión de presentar a los nuevos animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, sin embargo, esta tarea fue designada a su compañero, ocasionando gran molestia en los ex animadores.

¿Qué dijo Martín Cárcamo por su polémica presentación en la Gala de Viña?

El panelista Pablo Candia reveló en exclusiva la declaración de Martín Cárcamo sobre la furia de Saavedra y la molestia de Godoy luego de que él presentara a los nuevos animadores de Viña del Mar.

"Para zanjar las dudas, las únicas indicaciones que nos dieron era que entrabamos los tres juntos, justo antes de los animadores oficiales. Cuando despiden a la Mari y a Pancho, me pide José Antonio que me quede ahí y me dice al oído que presente yo a Karen y a Rafa", partió indicando el animador.

En este sentido, agregó: "Le pregunté de nuevo mientras pensaba que decir para presentarlos, fue todo muy rápido y sorpresivo, yo como invitado no infiero en las decisiones de producción de otro canal y, por otro lado, pensé en no hacerle un desaire a Karen y Rafa".

Concretamente, en la polémica, Martín Cárcamo expresó que "en ningún caso quise que fuera así, a la Mari y a Pancho les tengo mucho cariño y nunca pretendería generar un problema con ellos".

Asimismo, comentó que ya conversó con ambos involucrados "para que no se especule más", y ya estaría "todo aclarado", tanto con María Luisa como con Francisco.