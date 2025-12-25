 Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva - Chilevisión
25/12/2025 08:49

Segundo detenido por asesinato del “Mono Vaster” queda en prisión preventiva

El OS9 de Carabineros arrestó a un hombre de 23 años por su presunta participación en el crimen ocurrido en 2024. El imputado fue formalizado por homicidio y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

El Departamento OS9 de Carabineros concretó la detención de un segundo imputado por su presunta participación en el doble homicidio ocurrido en septiembre de 2024 en la comuna de La Pintana, caso que terminó con la muerte del conocido delincuente apodado “Mono Vaster” y de un ciudadano chileno.

Con este procedimiento, la policía confirmó la intervención de dos personas en el crimen, luego de que el primer involucrado fuera detenido el mismo mes en que ocurrieron los hechos.

El crimen en La Pintana

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, el ataque se produjo cuando dos hermanos se encontraban al interior de su domicilio, momento en que irrumpió un individuo identificado como el líder de una organización criminal conocida como “El Dios de la Guerra”, también llamado “Mono Vaster”.

El hombre era seguido por desconocidos, quienes efectuaron múltiples disparos hacia el interior del inmueble, en el marco de un presunto enfrentamiento territorial entre bandas rivales.

A raíz del ataque, tanto el líder criminal como uno de los hermanos resultaron con heridas de extrema gravedad, muriendo posteriormente en un recinto asistencial.

Segundo imputado queda en prisión preventiva

Tras una serie de diligencias investigativas, personal del OS9 logró identificar a un segundo presunto participante en el hecho. Con una orden de entrada, registro e incautación emanada del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, se concretó su detención.

El imputado corresponde a un hombre de 23 años, quien no registra antecedentes penales, aunque mantiene tres detenciones previas por tráfico de drogas, falsificación de licencia de conducir e infracción a la salud pública.

Según consignó radio Biobío, el fiscal Ernesto González informó que el individuo fue formalizado por “dos delitos de homicidio simple y un delito de porte ilegal de arma de fuego”.

Asimismo, precisó que “el tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad, decretando la prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de 90 días”.

