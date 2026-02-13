 Con anillo de más de $11 millones de pesos: Así fue el matrimonio civil de Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt - Chilevisión
13/02/2026 13:24

Con anillo de más de $11 millones de pesos: Así fue el matrimonio civil de Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt

En la ceremonia estuvo la familia más cercana de ambos novios; sin embargo, destacó la ausencia del primo de Esteban, Marco Grimalt.

Este jueves, Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt se casaron a dos meses de haberse comprometido tras una romántica escapada a San Pedro de Atacama.

La pareja se casó mediante una ceremonia civil, acompañados de su círculo más cercano, y publicaron una serie de fotografías que muestran la emoción de Trinidad tras dar este gran paso.

Los detalles del matrimonio de Trinidad de la Noi

La modelo optó por un vestido clásico color crema y tacones beige, los que combinaban con el atuendo de Esteban, quien utilizó un traje de dos piezas, con pantalón beige, cinturón café y camisa blanca.

En el lugar estuvo la familia más cercana, tanto del novio como de la novia, pero sorprendió la ausencia del primo de Esteban, Marco Grimalt.

Esto se debe a que el voleibolista se encuentra trabajando en la ciudad de Coquimbo, pero la fotografía central del matrimonio fue compartida por la cuenta de Instagram de los primos Grimalt.

Por otro lado, Trinidad mostró en una de las fotografías su anillo de matrimonio. Una joya personalizada por Esteban Grimalt que está avaluada en $11.900.000 pesos, hecha de platino con dos diamantes de gota de 1,04 y 1,1 kilates.

Finalmente, Trinidad posó con un ramo de novia que consta de follaje verde, gipsófilas en color morado con amarillo y rosas rosadas cerradas y florecidas, lo que le dio un contraste a su vestuario.

Revisa la publicación de Instagram:

