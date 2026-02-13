 Software indicó que chilenos recibieron 31 llamadas de spam en promedio al mes durante 2025 - Chilevisión
13/02/2026 12:29

Software indicó que chilenos recibieron 31 llamadas de spam en promedio al mes durante 2025

Chile es el segundo país de la región con mayores cifras respecto a esta problemática.

Publicado por Catalina Vargas

La aplicación Truecaller, un software que busca prevenir fraudes telefónicos a nivel mundial, indicó que en 2025, los chilenos recibieron más de 9.714 millones de llamadas spam.

Esto significa que en promedio una persona recibe 31 llamadas mensuales, cifras que posicionan a Chile como el segundo país de la región con mayor cantidad de llamadas spam, superado solo por Brasil.

"Cada vez son más recurrentes. Se intenta resolver con los prefijos como mecanismos de identificación, pero no elimina lo molesto que es recibirlas o bloquear números particulares desconocidos”, comentó Cirstóbal Castillo, Country Manager de Truecaller en Chile. 

Octubre de 2025, fue el mes cuando más llamadas spam produjeron en nuestro país, con una cifra de 1.030 millones.

Pese a que la App ha bloqueado un 38% de los llamados, cada mes aparecen más de 390 mil nuevos números únicos como spam.

El experto explicó que el aumento de las llamadas no deseadas surgió por la reactivación del mercado minorista: “Las fechas como el Cyber Monday generan un aumento de transacciones digitales, lo que estafadores aprovechan para sus actividades fraudulentas”, indicó.

