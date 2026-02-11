 Segundos de terror: Turista chilena de 15 años sufre descarga eléctrica en Brasil - Chilevisión
11/02/2026 08:45

Segundos de terror: Turista chilena de 15 años sufre descarga eléctrica en Brasil

La joven se electrocutó y cayó al suelo ante la mirada atónita de decenas de transeúntes.

Una turista chilena de 15 años recibió una potente descarga eléctrica en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, en medio de una fuerte tormenta.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Clara con Nossa Senhora, una de las arterias más transitadas del popular balneario.

La joven caminó cerca de un charco junto a un poste de luz y se electrocutó, por lo que cayó y quedó inmovilizada en el suelo. 

Un instructor de educación física que vio la escena decidió actuar y auxiliar a la joven. Pese a también recibir una descarga eléctrica, finalmente pudo recomponerse.

La intervención del transeúnte fue clave para que recobrara la conciencia antes de la llegada de personal especializado. Ambos fueron ingresados a un centro hospitalario.

