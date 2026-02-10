Piloto fue detenido en pleno avión en Brasil: Es acusado de liderar red de abuso sexual infantil - Chilevisión

El hecho ocurrió este lunes en el Aeropuerto de Congonhas, momentos antes del despegue con destino a Río de Janeiro.

Un piloto fue detenido al interior de un avión comercial en Brasil, en el marco de una investigación por explotación sexual infantil.

El hecho ocurrió este lunes en el Aeropuerto de Congonhas, momentos antes del despegue con destino a Río de Janeiro.

Según detalló la Policía Civil de São Paulo, fue difícil localizar al sospechoso en su domicilio, ya que viajaba con frecuencia.

Por lo tanto, los efectivos policiales solicitaron el horario del vuelo a la aerolínea y planificaron la aproximación en el aeropuerto. El piloto ya se encontraba en la cabina cuando fue arrestado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quién es el piloto detenido en Brasil?