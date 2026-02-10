 Piloto fue detenido en pleno avión en Brasil: Es acusado de liderar red de abuso sexual infantil - Chilevisión
10/02/2026 19:53

Piloto fue detenido en pleno avión en Brasil: Es acusado de liderar red de abuso sexual infantil

El hecho ocurrió este lunes en el Aeropuerto de Congonhas, momentos antes del despegue con destino a Río de Janeiro.

Publicado por CHV Noticias

Un piloto fue detenido al interior de un avión comercial en Brasil, en el marco de una investigación por explotación sexual infantil.

El hecho ocurrió este lunes en el Aeropuerto de Congonhas, momentos antes del despegue con destino a Río de Janeiro.

Según detalló la Policía Civil de São Paulo, fue difícil localizar al sospechoso en su domicilio, ya que viajaba con frecuencia.

Por lo tanto, los efectivos policiales solicitaron el horario del vuelo a la aerolínea y planificaron la aproximación en el aeropuerto. El piloto ya se encontraba en la cabina cuando fue arrestado.

¿Quién es el piloto detenido en Brasil?

El detenido fue identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 años, quien se desempeña como piloto de LATAM Airlines.

Está casado, tiene hijos y reside en Guararema, en la región metropolitana de São Paulo.

Según consignó el medio G1, el hombre está acusado de violación, explotación sexual infantil, facilitación de la prostitución y participación en la producción, almacenamiento y posible distribución de material de abuso sexual infantil.

Además del sujeto, también fue detenida una mujer de 55 años que habría recibido pagos por entregar a sus nietas de 10, 12 y 14 años.

Declaración de la empresa del piloto detenido 

A través de un comunicado, LATAM Airlines Brasil confirmó que está al tanto de lo ocurrido en la mañana del lunes 9 de febrero durante los procedimientos de embarque del vuelo LA3900.

"El vuelo operó con normalidad, despegando y aterrizando en el horario previsto", indicó la empresa.

"LATAM Airlines Brasil se puso a disposición de las autoridades para colaborar con las investigaciones pertinentes. La compañía repudia cualquier acción criminal y refuerza que sigue los más altos estándares de seguridad y conducta", agregó.

