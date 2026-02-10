Graban a ladrones robando casa en Vitacura: Saltaron la reja, los pillaron y arrancaron por los techos - Chilevisión

Ambos delincuentes mantienen un amplio prontuario policial por delitos de robo con violencia y fuerza, sin órdenes de detención vigentes. El monto del robo fue avaluado en 10 millones de pesos.

Dos delincuentes fueron detenidos la tarde de este martes luego de ser sorprendidos in fraganti cometiendo un robo a un domicilio que se encontraba sin moradores en la comuna de Vitacura.

El procedimiento ocurrió a las 18:30 horas, cuando funcionarios de la institución policial concurrieron hasta la vivienda luego de ser alertados por un presunto robo en calle Queretaro.

Una vez llegaron los uniformados, los antisociales se percataron de la presencia policial e iniciaron una huida que se extendió por las techumbres de las casas colindantes, dejando parte de las especies que pretendían sustraer en un baño.

Un video muestra el momento en que ambos ladrones ingresaron a la propiedad saltando la reja, para luego mover la dirección en que apuntaba la cámara para no ser grabados cometiendo el ilícito.

Posteriormente el escape se vio frustrado al ser acorralados por Carabineros, quienes lograron arrestar a la banda y recuperar las especies robadas que fueron avaluadas en más de 10 millones de pesos.

El Ministerio Público instruyó que ambos pasaran a control de detención, además de dejar a la BIRO de la PDI a cargo de las diligencias. Ambos delincuentes mantienen un amplio prontuario policial por delitos de robo con violencia y fuerza, sin órdenes de detención vigentes.

Mira el registro a continuación: