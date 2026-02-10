Vuelco en pelea viral de Cartagena: Hombre dice que rescató al niño porque salvavidas “no estaba en turno” - Chilevisión

Franco González, uno de los sujetos que aparece en el video, habló con CHV Noticias para relatar que entró al mar para salvar al pequeño luego que el propio rescatista le habría señalado "que estaba fuera de turno".

Luego que este lunes circulara en redes sociales un video que capturó un altercado en una playa de Cartagena en la región de Valparaíso, uno de sus protagonistas habló con CHV Noticias para entregar su versión de los hechos.

Inicialmente se había reportado que la trifulca se debió a que familiares de un niño que debió ser rescatado en una playa increparon y hasta insultaron al salvavidas que lo rescató.

Sin embargo, Franco González Labarca, uno de los sujetos que aparece en el registro, asegura que la historia es diferente, pues sostiene que fue él quien rescató al pequeño del mar, y que la discusión tuvo su origen en una supuesta negligencia del salvavidas.

"Al niño no lo sacó el salvavidas, lo saqué yo con mi hermano, nos metimos al agua ya que el salvavidas andaba pololeando, andaba con la polola, los papás, las mamás, los hermanos, si no me equivoco, y andaba bañándose igual que nosotros, incluso más adentro", acusó.

El incidente comenzó en momentos en que él su familia extraían jaibas desde la orilla. Fue en eso cuando vieron al niño en peligro y junto a su hermano se lanzaron al mar a rescatarlo.

"Llega el salvavidas ya cuando estaba casi afuera, lo vuelve a tomar y el salvavidas se lo llevó en la corriente. Se lo llevó hacia dentro, ahí en la corriente ya nuevamente tuvimos que sacar al salvavidas y al niño también porque estaban los dos ahogándose", añadió.

Salvó al niño y asegura que salvavidas se desligó de su labor

Posteriormente -contó- habría ocurrido la discusión que se aprecia en el video: "Le dijimos, 'oye, te llamamos cualquier veces, todos te llamaron y no llegaste'. Y dijo, 'es que estoy fuera de mi turno. Yo después de mi turno no tengo nada que ver con el niño".

"Entonces, nosotros dijimos, 'pero cómo voy a estar fuera de horario de trabajo, si se supone que un niño tiene que estar pendiente, si es tu trabajo, no el de nosotros'", continuó en su relato.

"Mi hermano se puso a discutir con el salvavidas porque anduvo molestando a la gente que se estuvo bañando en la orilla, tratándolos mal, hablándole prepotentemente, como es un cabro recién ingresando, teniendo polola, obvio que va a querer creerse algo más que los demás", dijo.

Franco aclaró que no tiene ningún vínculo con el niño y que solo intercedió al ver que su vida estaba en riesgo. Incluso agregó que, una vez fue superado el impasse, el propio salvavidas se desmayó y tuvo que ser auxiliado por una ambulancia.

"¿Qué salvavidas se desmaya? Menos mal no se desmayó adentro con el niño, imagínese. Entonces, ese fue el el atado. Y la gente, claro, la gente ve solamente lo que le importa a ellos, lo que ven ellos y lo que graban", detalló.

"El tema es que nos meten a nosotros, nos dejan a nosotros como los malos sabiendo que el salvavidas no quiso hacer su pega y estaba pendiente de andar pololeando más que preocuparse de lo que tiene que hacer", cerró Franco.