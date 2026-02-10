 Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos por megaincendio de Valparaíso en 2024 - Chilevisión
10/02/2026 17:13

Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos por megaincendio de Valparaíso en 2024

El ente fiscalizador reveló en cinco informes de auditoría, diversas falencias respecto a los recursos dispuestos para la emergencia, por parte de instituciones públicas de la quinta región.

Publicado por Catalina Vargas

La Contraloría General de la República dio a conocer este martes una serie de irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio en Valparaíso en 2024.

El equipo de la quinta región emitió cinco informes de auditorías que revelaron presuntas deficiencias que involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.

  • Irregularidades en la gestión de la Municipalidad de Viña del Mar

Uno de los documentos evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos y donaciones a los damnificados por parte del municipio, entre febrero de 2024 y abril de 2025.

De igual manera, se constataron problemas de rendición de cuentas y vulneraciones a la normativa de compras públicas. 

  • Falencias en ayudas y gastos en la Municipalidad de Quilpué

Según otro informe, la Municipalidad de Quilpué habría hecho gastos inoportunos y extraviado bienes donados. Además, se presentaron falencias en la gestión de personal y proyectos. 

  • Pagos no acreditados en la Delegación Presidencial Regional

La Contraloría expuso pagos no acreditados por más de 586 millones de pesos en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. 

  • Pagos indebidos por parte de la Dirección Regional de Arquitectura

Se detectó un pago indebido de más de 434 millones de pesos por demoliciones de viviendas afectadas no ejecutadas. Junto a esto, habrían graves deficiencias en contratación y control interno de la Dirección.

  • Sobreprecios y falta de respaldo por demoliciones en El Olivar

La Contraloría constató pagos no acreditados por más de 782 millones de pesos en demoliciones en el sector El Olivar. Además, se presentaron irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y respaldos.

De modo que, la entidad solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para continuar con la tramitación.

Investigación de irregularidades y llamado a la transparencia 

Para la investigación liderada por el ente fiscalizador se abrieron sumarios administrativos y los antecedentes fueron presentados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La CGR, además, destacó "la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y transparencia en contextos de emergencia". 

