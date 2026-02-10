Harold Mayne-Nicholls abre cuenta en Patreon para pagar deuda de campaña presidencial - Chilevisión

El excandidato independiente presentó un proyecto personal en sus redes sociales, con el que pretender costear los 300 millones de pesos que le costó su campaña.

Harold Mayne-Nicholls lanzó este lunes en la plataforma Patreon un documental sobre su experiencia en la Copa del Mundo de 1994, cuando era jefe de prensa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

De esta manera, el otrora dirigente deportivo busca saldar su deuda bancaria que rodea los 300 millones de pesos por su campaña presidencial, en la que obtuvo tan solo el 1,26% de los votos.

"Es un documental independiente, hecho con memoria, oficio y corazón. Y sí, también nace desde una deuda que dejó una etapa ya cerrada", afirmó en sus redes sociales.

Mediante un video, el excandidato se dirigió a sus seguidores: "Han sido muchísimos los comentarios que me han hecho llegar viendo cómo me pueden ayudar".

"Prefiero entregarles contenido, conocimiento, contarles anécdotas mías y que ustedes de esa manera lo hagan", expresó. De modo que, los usuarios podrán adquirir la pieza audiovisual por 7,50 dólares, lo que serían casi 6 mil 500 pesos chilenos.

En la premisa publicada junto al video se lee: "El Mundial que cambió al fútbol y también a quienes lo vivieron desde adentro. Harold estuvo en la cancha, en los pasillos, en los momentos que no salieron en la tele".

"Incluso cuando le tocó decirle a Maradona que debía ir a control de doping", añade.

Al final del mensaje publicado por Mayne-Nicholls, hay un adelanto del documental en el que relata lo siguiente: "Maradona salió del doping muy tranquilo, conversamos muchísimo rato. Después en la conferencia de prensa viene y me dice...".