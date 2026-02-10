 El mensaje del pdte. Boric por show de Bad Bunny en Super Bowl: Aludió a Trump y Doctrina Monroe - Chilevisión
10/02/2026 15:01

El mensaje del pdte. Boric por show de Bad Bunny en Super Bowl: Aludió a Trump y Doctrina Monroe

El mandatario criticó la postura de Donald Trump y recordó que "la Doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como los estadounidenses".

Publicado por Lisette Pérez

El presidente Gabriel Boric criticó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y además destacó el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, que estuvo cargado de referencias a Latinoamérica.

Este martes, el mandatario participó en el lanzamiento de Latam-GPT, la inteligencia artificial que pretende ser un modelo de lenguaje abierto de América Latina y el Caribe.

Bajo ese contexto, aprovechó la instancia para destacar la puesta en escena del cantante puertorriqueño, en especial las alusiones que hizo a los norteamericanos en este masivo show deportivo.

Crítica de Boric a Trump

El presidente Gabriel Boric sostuvo que el mandatario estadounidense con su postura está generando una idea actualizada de la Doctrina Monroe.

"La Doctrina Monroe es de comienzos del siglo XIX, que decía América para los americanos, entendiendo los americanos como ellos mismos, los estadounidenses", partió diciendo.

Luego agregó "Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano".

Este cuestionamiento se da bajo el actual contexto que involucra a Estados Unidos y su exigente política migratoria que afecta a gran parte de los latinos.

Posteriormente, planteó que "eso que se expresa en manifestaciones culturales de esas características, también es necesario que en estos tiempos tenga una expresión en el lenguaje. Y el lenguaje de hoy día, nos guste o no, está muy determinado por la inteligencia artificial".

