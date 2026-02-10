La sorprendente decisión que tomó Bad Bunny tras su show en el Super Bowl - Chilevisión

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica determinación en redes sociales.

Este domingo, Bad Bunny realizó su esperada presentación en el show de medio tiempo de la edición LX del Super Bowl 2026, evento que tuvo lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El espectáculo rompió todos los récords y, con más de 135 millones de espectadores, se posicionó como el más visto de la historia. No obstante, poco después de terminar hizo noticia por otros motivos.

En concreto, luego que el propio cantante puertorriqueño tomara una decisión que remeció a sus seguidores y a las redes sociales.

La sorprendente decisión de Bad Bunny: Se borró de redes sociales a horas del Super Bowl

A horas de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny eliminó todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus más de 53 millones de seguidores.

Además, el intérprete de DeBÍ TiRAR MáS FOToS borró su foto de perfil y dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba en la red social.

Aunque el artista no se ha referido públicamente a la decisión, usuarios y usuarias creen que se debe a que el boricua podría estar preparando un nuevo proyecto.

