 La sorprendente decisión que tomó Bad Bunny tras su show en el Super Bowl - Chilevisión
Minuto a minuto
Hasta 10 millones de pesos: El apoyo anunciado para los afectados por el incendio en la Vega Central Caso ProCultura: Claudio Orrego contra la Fiscalía por suspensión de audiencia donde se vería su desafuero Vivía dentro de un auto: Insólita detención durante operativo por vehículos abandonados en Santiago “Cuando vi que se bajaron…”: Habla conductor que atropelló a delincuente en intento de encerrona en Quilicura Vuelco en fatal atropello en Huechuraba: Relato de jóvenes sobrevivientes fue clave
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/02/2026 11:08

La sorprendente decisión que tomó Bad Bunny tras su show en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica determinación en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Bad Bunny realizó su esperada presentación en el show de medio tiempo de la edición LX del Super Bowl 2026, evento que tuvo lugar en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El espectáculo rompió todos los récords y, con más de 135 millones de espectadores, se posicionó como el más visto de la historia. No obstante, poco después de terminar hizo noticia por otros motivos.

En concreto, luego que el propio cantante puertorriqueño tomara una decisión que remeció a sus seguidores y a las redes sociales.

La sorprendente decisión de Bad Bunny: Se borró de redes sociales a horas del Super Bowl

A horas de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny eliminó todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus más de 53 millones de seguidores.

Además, el intérprete de DeBÍ TiRAR MáS FOToS borró su foto de perfil y dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba en la red social.

Aunque el artista no se ha referido públicamente a la decisión, usuarios y usuarias creen que se debe a que el boricua podría estar preparando un nuevo proyecto.

Mira acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Lo último

Lo más visto

Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 80 km/h en la zona centro-sur

Estos avisos, vale recordar, son emitidos por la DMC cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

09/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a 75 mil cotizantes: Revisa con tu RUT si te corresponde el depósito

Fonasa continúa con el proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso, el cual se extenderá hasta el 15 de marzo de este año. Puedes conocer en simples pasos si es que lo recibes.

09/02/2026

“Habría comido…”: Fiscal revela actuar de interno y posible canibalismo contra compañero de celda en cárcel de La Serena

Gendarmería indicó que el macabro hecho quedó al descubierto durante el procedimiento de desencierro, cuando funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda. 

09/02/2026

Show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026: Así fue la participación de Pedro Pascal en “la casita”

El cantante puertorriqueño presentó un show de medio tiempo lleno de referencias latinas, donde también invitó a artistas del mundo del espectáculo, entre ellos el actor chileno.

09/02/2026