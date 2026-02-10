Emergencia aérea: Avión con 50 pasajeros se estrella en la costa de Somalia - Chilevisión

De acuerdo a información entregada por autoridades aeronáuticas, la aeronave presentó fallas técnicas al momento de despegar.

Durante la mañana de este martes se reportó una emergencia aérea en la costa de Somalia, luego de que un avión con 55 pasajeros se estrellara en el mar tras salir de la pista del Aeropuerto Adén Adde de Mogadiscio.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la aeronave modelo Fokker 50 perteneciente a Star Sky presentó fallas técnicas al momento del despegue, lo que ocasionó que el piloto intentara regresar y se precipitara en la zona costera.

Conocida la noticia, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó heridos y que toda la tripulación fue evacuada al instante.

Registran el momento en que tripulación evacua en costa de Somalia

A través de redes sociales han comenzado a difundirse imágenes en las que se puede ver el Fokker 50 sobre el agua, mientras las personas descienden y otras observan desde la orilla.

A continuación puedes ver los registros.