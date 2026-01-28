Un diputado entre las víctimas: Reportan tragedia aérea sin sobrevivientes en Colombia - Chilevisión

Durante la tarde de este miércoles se confirmó el hallazgo de los restos de una avioneta que desde el mediodía se encontraba desaparecida en el Departamento del Norte de Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela.

De acuerdo a información preliminar, la aeronave —que despegó desde Cúcuta con destino a Ocaña— se precipitó en una zona rural con 15 personas a bordo.

A través de un comunicado, la aerolínea estatal SATENA confirmó el hecho y lamentó el fallecimiento de 13 pasajeros y dos tripulantes.

Entre las víctimas se encontraba Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara de Diputados por el Departamento de Norte de Santander.

Las autoridades ya iniciaron la investigación del accidente.