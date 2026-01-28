“Los van a tratar como esclavos”: Presidente de Colombia pidió a compatriotas “regresar de Chile” - Chilevisión

Gustavo Petro declaró que los migrantes colombianos son "perseguidos como perros". El mandatario participará en Panamá en un foro donde también asistirá José Antonio Kast.

"Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles".

Esas fueron las palabras que pronunció esta mañana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una actividad pública en la que participó en la capital de Bogotá.

Mientras presentaba los planos para la restauración de un hospital, el mandatario lanzó una reflexión en torno a la "promesa de la prosperidad", sosteniendo que las expectativas en el extranjero suelen ser "un error".

En consecuencia, luego advirtió que los migrantes colombianos enfrentan condiciones laborales precarias cuando emigran a otros países del continente.

"Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos", acusó, añadiendo que, mientras unos pocos logran estabilidad económica, otros regresan"sin salud y sin patrimonio".

Petro y Kast se verán las caras hoy en Panamá

Vale recordar que el presidente electo, José Antonio Kast, llegó hoy a Panamá para participar en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el Davos latinoamericano, junto a otros siete dignatarios de la región.

A la cita también acudirá Petro, quien en diciembre recibió una nota de protesta del gobierno chileno por unas duras declaraciones contra Kast, luego de la elección donde resultó ganador.

"Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir", dijo por aquel entonces.