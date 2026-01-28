 Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos - Chilevisión
28/01/2026 11:32

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa cuándo se entregan y qué debo hacer para recibirlos

El beneficio consiste en la entrega de un kit de útiles escolares, el que es distribuido directamente a los estudiantes que cumplen los requisitos.

Publicado por CHV Noticias

El Bono de Útiles Escolares es un beneficio que entrega el Estado para apoyar a miles de familias con los gastos del inicio del año escolar.

A diferencia de otros aportes, este beneficio no se paga en dinero, sino que se entrega mediante sets de útiles escolares, distribuidos directamente a los estudiantes que cumplen los requisitos.

A continuación, te explicamos cuándo se entregan los útiles escolares y qué debes hacer para recibir el beneficio.

¿Cuándo se entrega el Bono de Útiles Escolares?

La entrega del Bono de Útiles Escolares se realiza al inicio del año escolar, generalmente entre los meses de febrero y marzo.

La distribución se efectúa a través de los establecimientos educacionales, por lo que las fechas exactas pueden variar según cada colegio o liceo.

El proceso es coordinado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

¿Qué tengo que hacer para recibir el Bono de Útiles Escolares?

Uno de los puntos clave del kit del Bono de Útiles Escolares es que no requiere postulación. Sin embargo, sí existen algunas condiciones que es importante cumplir.

Primero, verificar que el estudiante cumpla los requisitos:

  • El beneficio está destinado a estudiantes de educación parvularia, básica y media.
  • Establecimientos municipales, de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o particulares subvencionados
  • Familias pertenecientes a los tramos de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares

También se pide mantener los datos actualizados. Para asegurar la entrega del bono, es fundamental que:

  • El estudiante esté correctamente matriculado
  • Los datos estén actualizados en el colegio
  • La información socioeconómica esté vigente en el Registro Social de Hogares

¿Quiénes reciben el Bono de Útiles Escolares 2026?

El beneficio está destinado a niños, niñas y adolescentes que cumplan con ciertos requisitos educacionales y socioeconómicos. En concreto, lo reciben:

  • Estudiantes de establecimientos públicos: Todos los alumnos matriculados en escuelas y liceos públicos, desde educación básica hasta enseñanza media y educación para adultos.
  • Estudiantes de colegios particulares subvencionados: Aquellos que asisten a establecimientos seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.
  •  Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y jóvenes que requieren apoyo adicional para su proceso de aprendizaje.
