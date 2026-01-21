 Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega - Chilevisión
21/01/2026 11:50

Bono Útiles Escolares 2026: Revisa quiénes recibirán el beneficio y la fecha de entrega

Este aporte se materializa a través de la entrega gratuita de sets de útiles escolares, sin necesidad de postulación. ¿A quiénes va dirigido? Conoce todos los detalles acá.

Publicado por CHV Noticias

El Bono de Útiles Escolares es un beneficio entregado por el Estado que no requiere postulación y del que ya se conocen los requisitos para obtenerlo.

Este aporte busca apoyar a las familias más vulnerables con los gastos asociados al inicio del año escolar y consiste en la entrega gratuita de sets de útiles escolares.

¿Quiénes reciben el Bono de Útiles Escolares 2026?

El beneficio está destinado a niños, niñas y adolescentes que cumplan con ciertos requisitos educacionales y socioeconómicos. En concreto, lo reciben:

  • Estudiantes de establecimientos públicos: Todos los alumnos matriculados en escuelas y liceos públicos, desde educación básica hasta enseñanza media y educación para adultos.
  • Estudiantes de colegios particulares subvencionados: Aquellos que asisten a establecimientos seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.
  •  Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y jóvenes que requieren apoyo adicional para su proceso de aprendizaje. 

¿Se debe postular al Bono de Útiles Escolares?

No. Uno de los puntos clave de este beneficio es que no requiere postulación. La asignación se realiza de manera automática, a partir de la información que manejan el Ministerio de Educación y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Por eso, es fundamental que los datos del estudiante estén correctamente actualizados en el establecimiento educacional y en el Registro Social de Hogares.

¿Cuándo se entrega el beneficio?

La entrega del Bono de Útiles Escolares suele realizarse durante los primeros meses del año escolar, habitualmente entre febrero y marzo, directamente en los establecimientos educacionales.

Revisa si te corresponde el Bono Útiles Escolares 2026

El Bono Útiles Escolares 2026 no necesita postulación, pero el usuario del beneficio debe cumplir con los requisitos explicitados más abajo. 

Para saber si un estudiante es alumno prioritario se debe ingresar al sitio web del Mineduc e ingresar con el RUT y fecha de nacimiento del estudiante en la pestaña “Certificados alumnos/as prioritarios/as”.

