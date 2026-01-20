 Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb - Chilevisión
20/01/2026 11:06

Bono Útiles Escolares 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio gratuito de la Junaeb

Los estudiantes de escuelas y liceos municipales que cumplan con ciertos requisitos pueden recibir kits de útiles para el nuevo ciclo escolar, según el nivel educacional al que pertenezcan.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A la espera del inicio de un nuevo año escolar, Junaeb prepara la entrega del Bono Útiles Escolares 2026, destinados para estudiantes de pre básica hasta la enseñanza media. 

El beneficio consiste en la entrega de un set de útiles escolares a los estudiantes de escuelas y liceos municipales. 

Estos kits van diferenciado según el nivel educacional del beneficiado, de acuerdo a siete clasificaciones desde la educación parvularia hasta la enseñanza media:

  • Set Educación Parvularia
  • Set de Primer Ciclo Básico (1º a 4º año)
  • Set de Segundo Ciclo A Básica (5º a 7º año)
  • Set de Segundo Ciclo B Básica (8° año)
  • Set de Enseñanza Media
  • Set de Enseñanza Adultos
  • Set de Artes y Manualidades NEE

Revisa si te corresponde el Bono Útiles Escolares 2026

El Bono Útiles Escolares 2026 no necesita postulación, pero el usuario del beneficio debe cumplir con los requisitos explicitados más abajo. 

Para saber si un estudiante es alumno prioritario se debe ingresar al sitio web del Mineduc e ingresar con el RUT y fecha de nacimiento del estudiante en la pestaña “Certificados alumnos/as prioritarios/as”.

¿Quiénes reciben los set de útiles escolares?

El Programa de Útiles Escolares de Junaeb beneficia a los siguientes grupos:

  • Estudiantes de establecimientos públicos: Todos los alumnos matriculados en escuelas y liceos públicos, desde educación básica hasta enseñanza media y educación para adultos.
  • Estudiantes de colegios particulares subvencionados: Aquellos que asisten a establecimientos seleccionados según el índice de vulnerabilidad multidimensional.
  •  Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y jóvenes que requieren apoyo adicional para su proceso de aprendizaje. 

¿Cómo y cuándo se entrega el Bono Útiles Escolares 2026?

La distribución de los sets de útiles a los establecimientos escolares se iniciará a partir de los últimos días de febrero y dependerá de la apertura de cada colegio. 

Los establecimientos educacionales públicos y adheridos a la gratuidad son los encargados de la entrega a los estudiantes beneficiados.

