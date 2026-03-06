Hasta $85 mil por estudiante: Así puedes consultar con tu RUT si recibes el Bono Logro Escolar 2026 - Chilevisión

El Bono Logro Escolar se entrega a estudiantes que pertenezcan al 30% más vulnerable de la población, para destacar su rendimiento académico.

El Bono Logro Escolar es un beneficio estatal que entrega un aporte económico como reconocimiento a los alumnos "por su esfuerzo y dedicación en los estudios", y se entregará a estudiantes de hasta 24 años.

Este aporte monetario forma parte del Ingreso Ético Familiar, y va dirigido a los estudiantes que pertenezcan al 30% más vulnerable del país y que cursen entre 5° básico a 4° medio.

Monto del Bono Logro Escolar

Los beneficiarios deben estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior. El monto de pago dependerá del rendimiento académico:

Para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción: $85.057

Para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción: $51.036

Estos tramos se pueden sumar dentro de un mismo grupo familiar. Por ejemplo, si una familia tiene dos integrantes en el primer tramo y uno en el segundo, recibirá $213.672 pesos, bajo el desglose: $82.181 (primer tramo) + $82.181 (segundo tramo) + $49.310 (tercer tramo).

Así puedes consultar con tu RUT si recibes el bono

Puedes consultar si recibirás el Bono Logro Escolar a través de la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social, donde deberás ingresar tu rut (del estudiante) y fecha de nacimiento. Asimismo, puedes consultar con tu Clave Única.

Haz clic aquí para acceder al sitio web, o pincha la imagen de abajo: