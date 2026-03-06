Estaba en Argentina: Concretan extradición a hijo del “Guatón Mutema” y fue imputado por secuestro - Chilevisión

Estaba en Argentina: Concretan extradición a hijo del “Guatón Mutema” y fue imputado por secuestro

Durante la noche de este jueves se concretó el proceso de extradición de Joan Acevedo, también conocido como "Dehilan", hijo del fallecido narcotraficante Carlos Humberto Acevedo Ramírez, alias "Guatón Mutema".

Dehilan fue imputado por su presunta participación en el secuestro de la pareja e hija de uno de los líderes del clan "Mella" en 2024, donde se obtuvo $500 millones de pesos para su liberación.

Los detalles de la extradición del hijo de "Guatón Mutema"

Al hijo del "Guatón Mutema" se le acusa de haber realizado el secuestro con otras cinco personas, las cuales actualmente se encuentran detenidas.

Joan Acevedo estaba en Estados Unidos cuando en abril de 2025 se produjo el asesinato de su padre en la Villa Pucará, comuna de Quilicura; permaneció prófugo hasta que fue localizado en Argentina en enero de este año.

En esa misma línea, el subcomisario Álex Varela de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) destacó el trabajo en conjunto de las policías para efectuar la captura y posterior extradición de Dehilan.

Joan Acevedo no asistió al funeral de su padre en aquel entonces, por lo que la Interpol tomó conocimiento de su presencia en Argentina y comenzó un exhaustivo trabajo en terreno para ubicarlo.

Tras su captura, se gestionó la orden de detención internacional mientras se autorizaba la extradición que se concretó este jueves.

Finalmente, Joan Acevedo quedó a disposición del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.