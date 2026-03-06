Tres abogados y un funcionario judicial fueron detenidos por presunta corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles - Chilevisión

Los detenidos pasarán a control de detención durante el primer bloque de este viernes, donde se darán a conocer mayores antecedentes de la investigación.

Durante la noche de este jueves se dio a conocer la detención de tres abogados y un funcionario judicial, a quienes se les investiga por su presunta participación en un caso de corrupción en la Fiscalía de Los Ángeles en la región del Biobío.

La información fue confirmada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, quien ratificó que hay cuatro imputados en la causa.

Lo que se sabe de los detenidos por presunta corrupción

En esa misma línea, la persecutora explicó a Radio BioBio que hubo una serie de diligencias investigativas que fueron desarrolladas por el Ministerio Público, las cuales permitieron efectuar las detenciones.

Por su parte, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Ñuble estuvo a cargo de las diligencias.

Las órdenes de captura fueron solicitadas al Juzgado de Garantía de Los Ángeles y los detenidos serán puestos a disposición del tribunal durante el primer bloque de este viernes 6 de marzo, instancia en donde se efectuarán las audiencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles respecto de la investigación, dado que estos datos se darán a conocer en la audiencia.