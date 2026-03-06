 Hombre murió por una maniobra de reducción en La Pintana: Intentó agredir a un grupo de personas - Chilevisión
06/03/2026 08:35

Hombre murió por una maniobra de reducción en La Pintana: Intentó agredir a un grupo de personas

La persona habría llegado alterada a una cancha donde se practicaba básquetbol y comenzó a lanzar objetos a los deportistas, quienes lo redujeron. Hay cinco detenidos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este viernes, un hombre murió al interior de una multicancha ubicada en la comuna de La Pintana y hay cinco personas detenidas.

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Juanita, donde una serie de individuos estaban practicando básquetbol cuando habría llegado un hombre de 35 años que comenzó una discusión con el grupo.

¿Qué es lo que se sabe sobre el crimen en La Pintana?

Según detalló el comisario Rodrigo Gana de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI): "Mientras estaban finalizando la jornada, llegó la víctima a bordo de una bicicleta en un estado alterado".

En esa misma línea, agregó: "Llegó, se integró al lugar y empezó a tener conflictos con las personas, momento en el cual la víctima ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y comenzó a lanzárselos. Tras lo cual, las personas que estaban en el lugar lo redujeron".

Fue durante esa maniobra, donde el hombre de 35 años murió y las cinco personas que participaron en la reducción fueron detenidas a la espera de que se determine el grado de responsabilidad o si constituye una legítima defensa.

