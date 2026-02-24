 Venta de droga en departamento en Estación Central terminó con una persona herida - Chilevisión
24/02/2026 09:13

Venta de droga en departamento en Estación Central terminó con una persona herida

Los presuntos compradores se habrían dado cuenta de que había más sustancias de lo usual en el lugar, intentando llevárselas por la fuerza.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este martes se registró una balacera en un edificio ubicado en la comuna de Estación Central, donde se habría generado una venta de droga en uno de los departamentos.

Los hechos ocurrieron en el sector de Purísima con Conde del Maule, a pasos de la estación Ecuador del Metro de Santiago, en un departamento ubicado en el piso 14, donde una persona resultó herida de gravedad.

Los detalles de la balacera en Estación Central

Según detalló Radio BioBio, la pareja de la víctima indicó que dentro del inmueble se estaba vendiendo droga cuando llegaron cinco personas a comprar.

En ese contexto, el grupo se habría percatado de que en el sitio había más droga, intentando llevársela por la fuerza, lo que habría generado una disputa, dado que el vendedor se resistió y uno de los compradores le disparó en una de las piernas.

Momentos después, en el sector de Alameda con Purísima, ocurrió un accidente de tránsito en donde un auto chocó contra un árbol, lo que permitió detectar al lesionado, dado que las personas que transitaban por el lugar alertaron a Carabineros sobre la presencia de alguien herido.

Este hombre fue trasladado a un centro asistencial fuera de riesgo vital, mientras que la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI quedó a cargo de las diligencias. 

