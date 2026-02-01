Reportan robo con balacera al interior del Mall Plaza Sur en San Bernardo - Chilevisión

A través de redes sociales, se ha difundido un video en el que se puede ver cómo al menos dos sujetos ingresan armados. Personal de Carabineros y de seguridad se trasladó al lugar.
Durante la tarde de este domingo se reportó una balacera al interior del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo.
De acuerdo a información preliminar, los tiros se produjeron luego de que un grupo de sujetos ingresara a robar una de las tiendas ubicadas en el centro comercial.
A través de redes sociales, se ha difundido un video en el que se puede ver cómo al menos dos sujetos ingresan armados y sustraen artículos tecnológicos.
Los hechos se registraron en un horario de alta concurrencia de personas en el lugar.
De acuerdo a información de Radio Biobío, "desde Carabineros detallaron que, tras entrevistarse con encargados de la tienda y testigos, el robo lo ejecutaron 4 sujetos".
Asimismo, indicaron que los delincuentes se habrían llevado tres bolsas grandes con teléfonos celulares nuevos y embalados.
En desarrollo...