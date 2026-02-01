Reportan robo con balacera al interior del Mall Plaza Sur en San Bernardo - Chilevisión

A través de redes sociales, se ha difundido un video en el que se puede ver cómo al menos dos sujetos ingresan armados. Personal de Carabineros y de seguridad se trasladó al lugar.

Durante la tarde de este domingo se reportó una balacera al interior del Mall Plaza Sur, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a información preliminar, los tiros se produjeron luego de que un grupo de sujetos ingresara a robar una de las tiendas ubicadas en el centro comercial.

A través de redes sociales, se ha difundido un video en el que se puede ver cómo al menos dos sujetos ingresan armados y sustraen artículos tecnológicos.

Los hechos se registraron en un horario de alta concurrencia de personas en el lugar.

Reporta robo con balacera al interior de centro comercial en San Bernardo

De acuerdo a información de Radio Biobío, "desde Carabineros detallaron que, tras entrevistarse con encargados de la tienda y testigos, el robo lo ejecutaron 4 sujetos".

Asimismo, indicaron que los delincuentes se habrían llevado tres bolsas grandes con teléfonos celulares nuevos y embalados.

En desarrollo...