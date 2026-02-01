 Adulto mayor fue asesinado con un machete en Lago Ranco: lo encontraron amarrado de pies en su cama - Chilevisión
01/02/2026 15:30

Adulto mayor fue asesinado con un machete en Lago Ranco: lo encontraron amarrado de pies en su cama

Un hombre de 70 años fue hallado muerto al interior de su vivienda en la Región de Los Ríos. Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI llegó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche del sábado, un adulto mayor fue encontrado muerto al interior de su casa en la localidad de Riñihue, en la Región de Los Ríos. 

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hombre de 70 años de edad fue hallado atado de pies sobre su cama, semidesnudo y con múltiples heridas causadas por un machete.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) acudió al lugar para desplegar las primeras diligencias investigativas. 

Investigan homicidio de adulto mayor en la Región de los Ríos

Luego de que se reportara el hallazgo de la víctima sin vida sobre la cama en su vivienda, la PDI inició un amplio trabajo investigativo

Durante el operativo, se detuvo a un hombre que sería el principal sospechoso de ser el autor del homicidio, esto puesto que al ser capturado portaba zapatillas y una vestimenta con manchas de sangre. 

Según la información preliminar, se trata de un sujeto de 27 años que mantiene antecedentes policiales y una orden de detención vigente por homicidio frustrado.

Asimismo, se informó que el imputado será formalizado en el Juzgado de Garantía de Río Bueno.

