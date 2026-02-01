Enel anuncia cortes de luz para 6 comunas de la Región Metropolitana durante las próximas horas - Chilevisión

Los cortes del suministro se deben a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 2 de febrero habrá cortes de luz en seis comunas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del suministro en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las seis comunas que sufrirán cortes de luz son: Las Condes, La Florida, Independencia, Estación Central, Lo Prado y Quilicura.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Anuncian corte de luz para 6 comunas de la RM este lunes

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.