FOTOS | Casas inundadas y autos arrastrados: así quedó Maipú tras tormenta eléctrica en la RM - Chilevisión

01/02/2026 17:57

FOTOS | Casas inundadas y autos arrastrados: así quedó Maipú tras tormenta eléctrica en la RM

Durante la jornada de este domingo, personal municipal y de Carabineros se encuentra trabajando en la comuna realizando labores de retiro de escombro desde las viviendas que resultaron afectadas por las lluvias.

Durante la jornada del sábado, la llegada de una tormenta eléctrica a Santiago generó diversos focos de inundaciones y deslizamientos de tierras en algunas zonas de la capital.

Algunas de las comunas más afectadas fueron Las Condes y Maipú, donde alrededor de 300 viviendas se llenaron de agua y barro por los más de 17 mm de lluvia que cayeron en horas de la tarde.

Personal municipal de la comuna liderado por el alcalde Tomás Vodanovic, Carabineros, Senapred y Guardia Civil, se encuentra trabajando en el lugar, realizando retiro de escombro y un catastro del número de familias que resultaron damnificadas.

Así quedó Maipú tras las intensas lluvias que afectaron a la Región Metropolitana

A continuación, una serie de fotografías que muestran cómo quedó un sector de Maipú tras la tormenta eléctrica:

