Conmoción en San Clemente: Madre e hijo fueron encontrados sin vida al interior de una piscina - Chilevisión

Una tragedia familiar conmocionó durante la jornada del sábado a la comuna de San Clemente, en la región del Maule, luego de que una madre y su hijo fueran encontrados sin vida al interior de una piscina ubicada en una propiedad privada.

El hecho ocurrió en un inmueble situado en la ruta K-579, camino al sector de Quebrada de Agua, hasta donde concurrieron equipos de emergencia tras recibir el aviso. En el lugar, personal especializado confirmó el fallecimiento de ambas personas.

El mayor Roberto Cerda, de la Primera Comisaría de San Clemente, detalló al medio local Radio Paloma que las víctimas tendrían "83 y 56 aproximadamente".

Posteriormente, Carabineros informó lo ocurrido a la Fiscalía de Flagrancia del Maule, la cual dispuso la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca y del Servicio Médico Legal (SML).

La investigación se mantiene en desarrollo y, por ahora, no se han entregado mayores antecedentes oficiales sobre la dinámica de los hechos.