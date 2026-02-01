 Conmoción en San Clemente: Madre e hijo fueron encontrados sin vida al interior de una piscina - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan robo con balacera al interior del Mall Plaza Sur en San Bernardo FOTOS | Casas inundadas y autos arrastrados: así quedó Maipú tras tormenta eléctrica en la RM "Son precipitaciones violentas": DMC adelanta a qué hora volverá a llover en la región Metropolitana Senapred entrega primer balance tras intensa lluvia: Reportan más de 300 casas afectadas en la RM Fuerte sismo sacudió a la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/02/2026 11:19

Conmoción en San Clemente: Madre e hijo fueron encontrados sin vida al interior de una piscina

El hecho ocurrió en un inmueble situado en la ruta K-579, camino al sector de Quebrada de Agua, hasta donde concurrieron equipos de emergencia tras recibir el aviso.

Publicado por CHV Noticias

Una tragedia familiar conmocionó durante la jornada del sábado a la comuna de San Clemente, en la región del Maule, luego de que una madre y su hijo fueran encontrados sin vida al interior de una piscina ubicada en una propiedad privada.

El hecho ocurrió en un inmueble situado en la ruta K-579, camino al sector de Quebrada de Agua, hasta donde concurrieron equipos de emergencia tras recibir el aviso. En el lugar, personal especializado confirmó el fallecimiento de ambas personas.

El mayor Roberto Cerda, de la Primera Comisaría de San Clemente, detalló al medio local Radio Paloma que las víctimas tendrían "83 y 56 aproximadamente".

Posteriormente, Carabineros informó lo ocurrido a la Fiscalía de Flagrancia del Maule, la cual dispuso la intervención de la Brigada de Homicidios de la PDI de Talca y del Servicio Médico Legal (SML).

La investigación se mantiene en desarrollo y, por ahora, no se han entregado mayores antecedentes oficiales sobre la dinámica de los hechos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce el nuevo monto y las fechas de pago del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

"Son precipitaciones violentas": DMC adelanta a qué hora volverá a llover en la región Metropolitana

El experto de la Dirección Meteorológica de Chile, Andrés Muncada, señaló que este domingo también habrán tormentas eléctricas y granizos.

01/02/2026

Conmoción en San Clemente: Madre e hijo fueron encontrados sin vida al interior de una piscina

El hecho ocurrió en un inmueble situado en la ruta K-579, camino al sector de Quebrada de Agua, hasta donde concurrieron equipos de emergencia tras recibir el aviso.

01/02/2026

Continúan las tormentas eléctricas en 5 regiones: Revisa las zonas que serán afectadas este domingo

Las precipitaciones se mantendrían otra jornada, sin embargo, el evento climático no llegaría al día lunes.

01/02/2026

Vodanovic por inundaciones en Maipú tras fuerte lluvia: “Son barrios completos que lo perdieron todo”

El alcalde de Maipú definió las consecuencias de las precipitaciones como una verdadera "tragedia". Además, detalló las ayudas que recibirán los afectados en la comuna.

01/02/2026