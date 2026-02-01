 Sacó risas en Las Condes: Luis Slimming desempolvó insólito momento de Rafa Araneda con canguro - Chilevisión
01/02/2026 11:35

Sacó risas en Las Condes: Luis Slimming desempolvó insólito momento de Rafa Araneda con canguro

El comediante estuvo a cargo de abrir la segunda noche del Festival de Las Condes 2026, donde recordó un antiguo momento televisivo del actual animador de Viña.

Publicado por CHV Noticias

Luis Slimming fue el encargado de abrir la segunda noche del Festival de Las Condes 2026, donde sorprendió con una rutina llena de picardía y menciones a famosos chilenos.

Durante la presentación, el comediante hizo reír al público tras desempolvar un antiguo momento televisivo protagonizado por Rafael Araneda.

Luis Slimming y su chiste sobre Rafael Araneda

"¿Han visto ese video de cuando al Rafa Araneda se lo quiere c... un canguro? ¿No? Pongan en YouTube, Rafa Araneda canguro, primer video", señaló Slimming.

"Año 99, los hue... del Buenos Días a Todos llevan un canguro del porte del Rafa Araneda al estudio, con short y guantes. Se ponen a boxear y el canguro se da vuelta al Rafa y se lo empieza a c... por todo TVN", agregó.

Al no contar con los derechos de las imágenes, el humorista llevó a Gonzalo Gutiérrez, conocido imitador de Araneda, para recrear el momento junto a una persona disfrazada de canguro.

El miembro de El Sentido del Humor se convirtió en peak de sintonía en la segunda y última noche del festival. Una jornada en la que también se presentó la cantante española Ana Torroja y el artista nacional Luis Jara.

Revisa el momento acá:

