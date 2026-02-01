Continúan las tormentas eléctricas en 5 regiones: Revisa las zonas que serán afectadas este domingo - Chilevisión

Las precipitaciones se mantendrían otra jornada, sin embargo, el evento climático no llegaría al día lunes.

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones y la tormenta eléctrica que afectó este sábado a la región Metropolitana volverán a presentarse durante este domingo.

Con un saldo de más de 300 casas afectadas y calles inundadas en las comunas de Maipú, Las Condes y Lo Barnechea, hoy la lluvia sería considerablemente más débil en la RM, según Meteored.

Zonas con tormenta eléctrica este domingo

De acuerdo con el Aviso Meteorológico, el frente de mal tiempo afectará a algunas zonas desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

A continuación te dejamos el detalle de las zonas en que se hará presente con mayor intensidad el sistema frontal:

Región de Coquimbo: Zona precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Zona precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Región de Valparaíso: Zona cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Zona cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera. Región Metropolitana: Zona cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Zona cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera. Región de O'Higgins: Zona valle, precordillera y cordillera.

Zona valle, precordillera y cordillera. Región del Maule: Zona precordillera y cordillera.

Dicho evento climático no se mantendría hasta el día lunes de acuerdo al pronóstico del tiempo actual.