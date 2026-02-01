 Continúan las tormentas eléctricas en 5 regiones: Revisa las zonas que serán afectadas este domingo - Chilevisión
01/02/2026 11:10

Continúan las tormentas eléctricas en 5 regiones: Revisa las zonas que serán afectadas este domingo

Las precipitaciones se mantendrían otra jornada, sin embargo, el evento climático no llegaría al día lunes.

Publicado por Josefina Vera

La Dirección Meteorológica de Chile informó que las precipitaciones y la tormenta eléctrica que afectó este sábado a la región Metropolitana volverán a presentarse durante este domingo.

Con un saldo de más de 300 casas afectadas y calles inundadas en las comunas de Maipú, Las Condes y Lo Barnechea, hoy la lluvia sería considerablemente más débil en la RM, según Meteored.

Zonas con tormenta eléctrica este domingo

De acuerdo con el Aviso Meteorológico, el frente de mal tiempo afectará a algunas zonas desde la región de Coquimbo hasta el Biobío.

A continuación te dejamos el detalle de las zonas en que se hará presente con mayor intensidad el sistema frontal:

  • Región de Coquimbo: Zona precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
  • Región de Valparaíso: Zona cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.
  • Región Metropolitana: Zona cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.
  • Región de O'Higgins: Zona valle, precordillera y cordillera.
  • Región del Maule: Zona precordillera y cordillera.

Dicho evento climático no se mantendría hasta el día lunes de acuerdo al pronóstico del tiempo actual.

