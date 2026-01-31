 ACTUALIZADO | Más de 26 mil clientes sin luz en la RM: Estas son las comunas afectadas - Chilevisión
VIDEO | Más de 6 cuadras afectadas: Lluvia activó quebradas y deslizamiento de tierra en Las Condes VIDEO | Emergencia en Maipú: Más de una decena de autos quedaron atrapados tras inundación por lluvias ACTUALIZADO | Aumenta número de clientes sin luz en la RM: Van más de 26 mil en la RM VIDEO | Con lluvias y granizos: Graban fuertes truenos por tormenta eléctrica en Santiago Alerta en Camino a Farellones: 20 personas aisladas por deslizamiento de tierra e inundaciones
31/01/2026 21:13

ACTUALIZADO | Aumenta número de clientes sin luz en la RM: Van más de 26 mil en la RM

La información confirmada durante la tarde de este sábado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indica que son quince las comunas de la Región Metropolitana que presentan fallas en el servicio.

Durante la tarde de este sábado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que actualmente hay 26.176 clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana, tras su informe de las 21:00.

Esto en medio de las lluvias y truenos que se han hecho presentes en Santiago durante la jornada de hoy.

De acuerdo al organismo, son 17 las comunas que presentan fallas en el servicio.

Además, se han registrado deslizamiento de tierras producto de las precipitaciones en camino a Farellones.

Reportan más de 26 mil clientes sin luz en Santiago: Revisa las comunas

En su último reporte, la SEC informó que son 17 las comunas que presentan fallas en el suministro, siendo las más afectadas:

  • Padre Hurtado 
  • El Monte
  • Calera de Tango

